الشيوخ الأمريكي يوافق على جون سوليفان سفيرًا لدى روسيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا. السفير الأمريكي لدى روسيا. ووفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، حصل المرشح على تصويت أكثر من نصف الأعضاء لصالحه، وبعد موافقة مجلس الشيوخ سيتم توقيع مرسوم التعيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على تصويت أكثر من نصف الأعضاء لصالحه، وبعد موافقة مجلس الشيوخ سيتم توقيع مرسوم التعيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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