بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الجزائرية

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الجزائرية أبوابها، اليوم الخميس، لتبدأ عملية فرز الأصوات.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية، غداً الجمعة، على أن تُعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة المحتملة في مطلع يناير المقبل.

وكشف شرفي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن نسبة المشاركة بلغت 33.06 بالمائة عند الساعة الخامسة مساء أي بساعتين قبل انتهاء الاقتراع الرئاسي.

وأوضح أن 10 ولايات تجاوزت بها نسبة المشاركة أكثر من 41 بالمائة، وأن كثيراً من الولايات الأخرى فاقت نسبة المشاركة بها 35 بالمائة.

وتوقع شرفي أن تصل نسبة المشاركة النهائية إلى نحو 50 بالمائة، معتبراً هذه المشاركة مرضية جداً، بالنظر لما «حاطها من ظروف مادية واجتماعية داخل الجزائر وخارجها».

وفتح نحو 61 ألف مركز تصويت عبر أنحاء البلاد كما كان منتظراً عند الثامنة صباحاً لانتخاب رئيسٍ خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال بعد نحو عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة.

ويتنافس في الانتخابات الحالية خمسة مرشحين.