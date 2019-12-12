ليبيا.. حفتر يدعو قواته للتقدم باتجاه طرابلس والوفاق تقول "الأمور تحت السيطرة"
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 - 10:35 مساءً
حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في كلمة نقلها تلفزيون العربية يوم الخميس قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على العاصمة.
من جهتها، نقلت "قناة ليبيا الأحرار" الموالية لحكومة الوفاق عن آمر العمليات الميدانية في عملية "بركان الغضب" قوله: "قواتنا تعزز تمركزاتها في أغلب المحاور".
أما المتحدث باسم جيش الوفاق محمد قنونو فقال إن "الموقف العملياتي تحت السيطرة وقواتنا مستعدة للتعامل مع أي تحركات"، حسب نفس القناة.
كما نقلت القناة عن وزير الداخلية في حكومة الوفاق قوله: "قواتنا جاهزة للتصدي لأي محاولة جنونية جديدة من حفتر"، حسب تعبيره.
وبدأ حفتر هجوما في أبريل نيسان لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.
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