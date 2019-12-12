كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجرس" يدعم ترشيح نائب وزير الخارجية الأمريكي سفيرا لدى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الخميس، ترشيح نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية.

هذا وصوت لصالح المرشح، أكثر من نصف الأعضاء، وبعد موافقة مجلس الشيوخ، سيتم توقيع مرسوم التعيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما نقلت قناة "سي سبان".

وبناء على ذلك، فإن سوليفان سيخلف جون هنتسمان، الذي استقال في أغسطس الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو.

وانضم سوليفان إلى وزارة الخارجية في مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية، وهو أيضا الرئيس المشارك في حوار مكافحة الإرهاب من الجانب الأمريكي.

وبعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أبريل 2018، عمل سوليفان بشكل مؤقت، وزيرا للخارجية مدة 25 يوما.

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وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد على أن موسكو ستكون سعيدة بالتعاون معه، فيما أعرب نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان الشخص الذي سيرسم خطا يساعد على إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها الحالي المعقد.