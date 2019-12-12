قتلى وجرحى في انفجارعبوتين ناسفتين شرقي بغداد

وقال المصدر، ان عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة المشتل ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

واضاف المصدر أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.