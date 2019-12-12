كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشير خليفة حفتر يعلن التقدم الحاسم نحو طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر،

المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.

وقال "حفتر"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة.