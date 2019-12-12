أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 12/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي

أفادت مصادر اعلامية، مساء الخميس، مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في سامراء شمال بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين

قامت روسيا بطرد دبلوماسيين ألمانيين، اليوم الخميس، فيما وصفته بأنه رد فعل دبلوماسي على خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا الأسبوع الماضي، في خلاف حول مقتل مواطن جورجي في برلين المزيد من الضرر بالعلاقات. أخبار عالمية عاجلة اليوم || نتنياهو يعلن التخلي عن حقائبه الوزارية بحلول يناير

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم التخلي عن الحقائب الوزارية التي يشغلها بحلول الأول من يناير المقبل، وذلك في ضوء اتهامات الفساد التي يواجهها.

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