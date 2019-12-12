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مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري شمال بغداد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري شمال بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:47 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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أفادت مصادر اعلامية، مساء الخميس، مقتل وإصابة 10 من ميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في سامراء شمال بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب: "إرهابي انتحاري يستهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى استشهاد سبعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي وجرح 3 آخرين منهم".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم "سرايا السلام" في قاطع عمليات سامراء، صفاء التميمي، أن انتحاريا قاد سيارة مفخخة استهدف، مساء اليوم، المرابطين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي فوج ذي قار، ما أسفر عن مقتل 7 سبعة من عناصر اللواء الثاني وجميعهم من أهالي مدينة الناصرية.

وذكر التميمي أن الهجمات الإرهابية لـ "عصابات داعش" ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتصدى لها "بكل بسالة".

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