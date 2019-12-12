كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي على معسكر للجيش النيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، تبني الهجوم الإرهابي الذي أوقع أكثر من 70 قتيلا في النيجر، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وتعرض معسكر للجيش النيجري في ايناتيس قرب الحدود مع مالي، الثلاثاء، لهجوم شنه "مئات" المتطرفين وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً وفقدان آخرين لم يحدّد عددهم.
وهذه الحصيلة هي الأكبر في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات المتطرفة في البلاد العام 2015.
ووقع الهجوم في نفس اليوم الذي مدّد فيه مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ 2017 في العديد من مناطق البلاد بهدف التصدي للهجمات المتطرفة.
والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة اشهر حال الطوارئ التي كان اعلنها في 2017 في العديد من المناطق بهدف التصدي للهجمات الجهادية.
ويتعرض شمال منطقة تاهوا ومنطقة تيلابيري المجاورة لمزيد من الهجمات الجهادية انطلاقا من مالي المجاورة.
ومنذ أكتوبر، يمنع على المنظمات الانسانية التوجه الى بعض المناطق من دون مواكبة عسكرية.
ويكثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا رغم انتشار الجنود الفرنسيين في اطار قوة برخان.