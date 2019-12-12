كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي على معسكر للجيش النيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، تبني الهجوم الإرهابي الذي أوقع أكثر من 70 قتيلا في النيجر، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتعرض معسكر للجيش النيجري في ايناتيس قرب الحدود مع مالي، الثلاثاء، لهجوم شنه "مئات" المتطرفين وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً وفقدان آخرين لم يحدّد عددهم.

وهذه الحصيلة هي الأكبر في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات المتطرفة في البلاد العام 2015.

ووقع الهجوم في نفس اليوم الذي مدّد فيه مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ 2017 في العديد من مناطق البلاد بهدف التصدي للهجمات المتطرفة.

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