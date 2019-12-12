الدفاع الأمريكية: على تركيا التخلص من المنظومة الروسية للعودة لبرنامج "F35"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه إذا أرادت تركيا العودة لبرنامج F35، فعليها التخلص من منظومة إس 400 الروسية.

وأكدت الدفاع الأمريكية، في بيان له، مساء الخميس، أنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا.

وقال المصدر وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، حول إمكانية استضافة قاعدة عسكرية أمريكية: "من الواضح أنه يمكننا استقبال أية قاعدة، الحمد لله، لدينا ما يكفي منهم".

ويذكر أن أعلن مصدر دبلوماسي يوناني عن استعداد بلاده لإستضافة قاعدة عسكرية أمريكية، في حالة مغادرة القوات لقاعدة إنجرليك العسكرية التركية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، صرح أمس بأن بلاده قد تطرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك العسكرية، في حالة فرض عقوبات على بلاده.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن استعدادهم لفرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة منظومة اس 400 الروسية.