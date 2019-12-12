سلطات الحسيمة تتمكن من إنقاذ الشابين العالقين في جبل تدغين

تمكنت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، قبل قليل، من الوصول إلى مكان اثنين من الشباب العالقين، في الثلوج إحدى المناطق الجبلية.

وأكدت فاطمة الحساني، رئيسة جهة تطوان الحسيمة على حسابها في فيسبوك، إنقاذ الشابين الذين أطلقا قبل 3 ساعات نداءات استغاثة، تفاعل معها آلاف مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت عامل إقليم الحسيمة قد أشرف على جهود البحث عن مكان تواجد المفقودين، رفقة عناصر الوقاية المدنية والسلطات المختصة.