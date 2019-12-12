تمكنت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، قبل قليل، من الوصول إلى مكان اثنين من الشباب العالقين، في الثلوج إحدى المناطق الجبلية.
وأكدت فاطمة الحساني، رئيسة جهة تطوان الحسيمة على حسابها في فيسبوك، إنقاذ الشابين الذين أطلقا قبل 3 ساعات نداءات استغاثة، تفاعل معها آلاف مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت عامل إقليم الحسيمة قد أشرف على جهود البحث عن مكان تواجد المفقودين، رفقة عناصر الوقاية المدنية والسلطات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الحسيمة تتمكن من إنقاذ الشابين العالقين في جبل تدغين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.