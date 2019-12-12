عاجل..شابان بين الحياة والموت يطلقان نداء استغاثة من جبل “تدغين”: أنقذونا!- فيديو

حاصرت الثلوج والبرد القارص شابين، “خالد” و”إسماعيل”، في جبل “تدغين”، مساء يوم الخميس، في أعلى جبل في سلسلة جبال الريف (تدغين).

وأطلق الشابان نداء استغاثة على موقع “الفيسبوك” يُطالبان بتدخل السلطات والمصالح الطبية لإنقاذ حياتهما.

وأعلنَ خالد، رفقة صديقه إسماعيل أنّ الأخير تجمدت رجله وأصيب بكدمات على مستوى وجهه، وأصبح غير قادر على الحركة، وما صعب الوضع، بحسب نداء الاسثغاتة، أنّ اسماعيل فقد هاتفه بينما بطارية هاتف خالد أوشكت على النفاذ.

وكتب خالد آخر تدوينة قبل أقل من ساعة من الآن، قائلا: “را حنا محاصرين بين الثلوج الجامدة لي تاتزلق، را رجلي ماعندي فين نحركها،غي انتحرك انزلق للحافة.. مكوانسي فبلاصتي انا وسماعيل ، را ماعندي فين نتحرك وبدينا تانجمدو ، ديرو شي حل..”.