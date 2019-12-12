شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. هجوم إنتحاري بسامراء يخلف قتلى وجرحى في قوات الصدر والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
خلف هجوم إنتحاري في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم الخميس،قتلى وجرحى في صفوف عناصر من سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان: إن "إرهابيًا انتحاريًا استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى استشهاد سبعة من منتسبي اللواء 313 في الحشد الشعبي، وجرح ثلاثة آخرين منهم".
واللواء 313 هم قوات سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، وتسيطر على مدينة سامراء، التي تضم مرقدي اثنين من أئمة الشيعة الاثنى عشرية هما الحسن العسكري، وعلي الهادي.
ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، إلا أنه يستهدف قوات الأمن العراقية، والفصائل المسلحة الساندة، بين الحين والآخر، في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وجنوبي العاصمة بغداد.ش
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