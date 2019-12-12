- 1/2
- 2/2
وكالاتالخميس 2019/12/12 11:11 م بتوقيت أبوظبي
أحد أفراد الجيش الوطني بالنيجر
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته، الخميس، عن هجوم استهدف معسكرا لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي وقع الثلاثاء، وذلك في بيان صادر عن فرع التنظيم في غرب أفريقيا.
وأضاف بيان داعش أن الهجوم أسفر عن مقتل 100 جندي على الأقل وأصاب كثيرين، وذكر متحدث باسم جيش النيجر أمس الأربعاء أن الهجوم أسفر عن مقتل 71 جنديا.
وشن إرهابيون لهم صلات بتنظيمي داعش والقاعدة هجمات فتاكة بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا هذا العام على الرغم من إرسال آلاف الجنود من المنطقة وخارجها لمواجهتهم.
وقالت وزارة الدفاع بالنيجر، الأربعاء، إن "الإرهابيين قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة (من الضحايا) هو انفجار الذخائر والوقود".
وأكد مصدر أمني أن "هذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015".
وقالت الرئاسة عبر "تويتر" إن "رئيس جمهورية النيجر القائد الأعلى للجيش، إيسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والأمن والتنمية في أفريقيا بمصر، للعودة إلى نيامي إثر المأساة التي وقعت في إيناتيس".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة دفاع النيجر مقتل 3 عسكريين و14 إرهابياً في هجوم استهدف معسكراً للجيش في منطقة تاهوا غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.
ووفقاً للوزارة فإن الهجوم الذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية صباح الإثنين "شنّه إرهابيّون مدجّجون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع".
وأضافت أنه "بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكن الرد القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صد الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فروا إلى دولة مجاورة"، في إشارة إلى مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف الجيش بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.