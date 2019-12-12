داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف الجيش بالنيجر

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته، الخميس، عن هجوم استهدف معسكرا لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي وقع الثلاثاء، وذلك في بيان صادر عن فرع التنظيم في غرب أفريقيا.



وأضاف بيان داعش أن الهجوم أسفر عن مقتل 100 جندي على الأقل وأصاب كثيرين، وذكر متحدث باسم جيش النيجر أمس الأربعاء أن الهجوم أسفر عن مقتل 71 جنديا.

وشن إرهابيون لهم صلات بتنظيمي داعش والقاعدة هجمات فتاكة بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا هذا العام على الرغم من إرسال آلاف الجنود من المنطقة وخارجها لمواجهتهم.

وقالت وزارة الدفاع بالنيجر، الأربعاء، إن "الإرهابيين قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة (من الضحايا) هو انفجار الذخائر والوقود".

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وأكد مصدر أمني أن "هذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015".

وقالت الرئاسة عبر "تويتر" إن "رئيس جمهورية النيجر القائد الأعلى للجيش، إيسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والأمن والتنمية في أفريقيا بمصر، للعودة إلى نيامي إثر المأساة التي وقعت في إيناتيس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة دفاع النيجر مقتل 3 عسكريين و14 إرهابياً في هجوم استهدف معسكراً للجيش في منطقة تاهوا غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

ووفقاً للوزارة فإن الهجوم الذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية صباح الإثنين "شنّه إرهابيّون مدجّجون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع".

وأضافت أنه "بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكن الرد القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صد الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فروا إلى دولة مجاورة"، في إشارة إلى مالي.