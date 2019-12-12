اشار رئيس ​حزب "التوحيد العربي"​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أصبح واضحاً أن التيار الوطني و​حزب الله​ لن يسميا ​الحريري​ رغم علمهما أنه سيكلف".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: من الواضح ان التيار الوطني وحزب الله لن يسميا الحريري رغم علمهم بأنه سيكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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