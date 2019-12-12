الحاج حسن: امام الحكومة المقبلة اسئلة عديدة ومنها موضوع النزوح السوري

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن "امام الحكومة المقبلة اسئلة عديدة ومنها موضوع النزوح السوري الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني"، مشيرا الى ان "مصطلح تكنوقراط يستخدم اليوم كذريعة وهناك الكثير من الاختصاصيين داخل الاحزاب".
وفي حديث تلفزيوني اوضح الحاج حسن ان "لبنان اعتمد على الاقتصاد الريعي على مدى 30 عاما وتم تدمير القطاعين الصناعي والزراعي ونحن كحزب الله بالاضافة الى التيار الوطني الحر لم نشارك في هذه السياسة الاقتصادية"، مشيرا الى ان "هناك العديد من الاتفاقيات التي تدمر الاقتصاد اللبناني".
وراى الحاج حسن ان "هناك هيمنة اميركية على ملف النفط والعاز"، متسائلا:" كيف يمكن ان تكون الحكومة حيادية في ظل العديد من الملفات التي تتطلب موقفا واضحا".
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