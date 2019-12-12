دعوى قضائية بحق الناشط ربيع الزين بتهمة الاساءة الى القضاء

تقدم المحاميين وسام المذبوح واشرف الموسوي، بـ"إخبار قضائي بحق الناشط ربيع الزين"، متهمين اياه بـ"العمل على استقدام بعض الفتية لمؤازرة احد النواب بقصد الاساءة الى ​القضاء​ والنيل من هيبته اثناء اجراء تحقيق قضائي، وذلك بهدف الضغط على القضاء لمحاولة ارغامه العمل خلافاً للقانون وتحريف التحقيق عن مساره"، مشيرين الى "وجود عدد من الصور والفيديوهات، تؤكد وقوف المدعى عليه بجانب عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​هادي حبيش​ الذي تعرض بشكل سافر لهيبة القضاء"، مطالبين بـ"إستدعاء المدعى عليه والتحقيق معه فوراً واخذ القرار بتوقيفه واحالته الى المرجع القضائي الصالح لمحاكمته اصولاً، ومنعه من دخول قصود ​العدل​ دون سبب قانوني".

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