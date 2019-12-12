حواط: أخذوا كل شيء ووعدوا بالعهد القوي فإلى محكمة التاريخ سيسيرون

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انهم "أخذوا كل شيء ووعدوا بالعهد القوي، واخذوا معها عشرات الوزارات والمديرين العامين والمواقع المدنية والعسكرية، والأهم حلم اللبنانيين ببناء دولة عادلة، والتهوا ب​المحاصصة​ والصفقات والسمسرات"، مؤكداً انهم "سيسيرون الى ​محكمة​ التاريخ".

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