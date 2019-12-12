أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين "اننا متوقعون وقوه هجوما مسلحا على صيدلية او اثنين يوميا لياخذوا ​المال​ النقدي وبعض الادوية المخدرة"، مشيراً الى أنه "عندما بدأنا بالمهنة لم يقولوا لنا ان كل يوم يجب ان نقدم تضحية، لا يمكن ان نستمر كذلك".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد الأمين على أن "كل ما نطلبه الامان، ونحن لدينا مجموعات صيادلة ومستعدون للتعاون مع ​القوى الامنية​ لتسهيل القبض على اللصوص"، لافتاً الى انه "اذا لم يتحقق لدينا الامان سيقدم قطاع الصيادلة على خطوات لن تكون بصالحنا او بصالح المواطن".

وشدد على "اننا طلبنا الحماية وغذا سأتوجه الى ​وزارة الداخلية​ ليحولونا للمعنيين، لاننا وصلنا الى حافة لا يمكن ان يكمل هذا القطاع بوضع سليم".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: نتوقع حصول اعتداءات يومية على صيدليات ولا يمكن أن نستمر بهذا الشكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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