النشرة: مسيرة سيّارة جابت شوارع صيدا رفضاً للفساد والهروب من المسؤولية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بانه "رفضاً للاستهتار و​الفساد​ والهروب من المسؤولية، نفذ المحتجون مسيرة جابت شوارع ​مدينة صيدا​ وعلى وقع زمامير السيارات انطلقت المسيرة من ملعب صيدا البلدي ورفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية".

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