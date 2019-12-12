تسائلت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أنه "هل سيقبلون ب​نواف سلام​ ل​تشكيل الحكومة​؟"، مشيرةً الى أن "خطوط الحريري مفتوحة بكل الاتجاهات، ونأمل أن تبقى ​الاستشارات النيابية​ بموعدهات الإثنين المقبل سواء أتت بالحريري او بغيره".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من الحريري لـ LBC: خطوطه مفتوحة بكل الاتجاهات ونأمل ان تبقى الإستشارات بموعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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