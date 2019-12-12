لفتت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، الى ان "دول ​العالم​ تناشد المسؤولين في ​لبنان​ الاستجابة لمطالب ​الشعب اللبناني​ وتحقيق المطالب المشروعة وتشكيل ​حكومة​ إصلاحية، والمسؤولين اللبنانيين راكضين وراء مواقعهم ومصالحهم الشخصية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: العالم يطالب لبنان بتنفيذ مطالب شعبه والمسؤولين يركضون وراء مصالحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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