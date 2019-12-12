كنعان: الثلاثاء سيتم تسليم الموازنة

أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث تلفزيوني له، انه "لن يكون هناك أي تأجيل إضفي والثلاثاء سنسلم الموازنة".

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