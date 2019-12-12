صحيفة أميركية: واشنطن تعرض على بكين خفض الرسوم الجمركية للنصف

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن "المفاوضين الأميركيين عرضوا على ​الصين​ خفض الرسوم الجمركية بمقدار النصف على واردات صينية بقيمة 360 مليار ​دولار​"، مشيرةً إلى أن "المفاوضين الأميركيين عرضوا أيضا إلغاء جولة جديدة من الرسوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل".

ولفتت إلى أن "الجانبين الأميركي والصيني، يعملان للتوصل لاتفاق تجاري محدود يمكن أن يساعد في منع تدهور العلاقات المضطربة بينهما".