ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "المفاوضين الأميركيين عرضوا على الصين خفض الرسوم الجمركية بمقدار النصف على واردات صينية بقيمة 360 مليار دولار"، مشيرةً إلى أن "المفاوضين الأميركيين عرضوا أيضا إلغاء جولة جديدة من الرسوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل".
ولفتت إلى أن "الجانبين الأميركي والصيني، يعملان للتوصل لاتفاق تجاري محدود يمكن أن يساعد في منع تدهور العلاقات المضطربة بينهما".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أميركية: واشنطن تعرض على بكين خفض الرسوم الجمركية للنصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.