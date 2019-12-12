مسؤول مصري سابق: القوات المصرية تستطيع التدخل العسكري وفقا للقانون الدولي

لفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، ​اللواء​ طيار هشام الحلبي، إلى أن "التدريبات التي أجرتها ​القوات المصرية​ بالذخيرة الحية، تؤكد جاهزية ​الجيش​ للتدخل العسكري الفوري"، مشيراً إلى أن "القانون الدولي يتيح لمصر التدخل العسكري لحماية مصالحها، واستفادت مصر من هذا البند في القانون عندما تدخلت في ​ليبيا​ عسكريا بعد ذبح عدد من المصريين هناك".

وأشار إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ لن يصمت ل​تركيا​ هذه المرة، خاصة أن تهديدات تركيا تطال ثلاث دول أوروبية، ​إيطاليا​، قبرص، اليونان"، مؤكداً أن "التدريبات التي تجريها ​القوات البحرية المصرية​ على درجة عالية من الاحترافية ويجري فيها استخدام دقيق للأسلحة الحديثة، لا سيما الغواصات".