لفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، اللواء طيار هشام الحلبي، إلى أن "التدريبات التي أجرتها القوات المصرية بالذخيرة الحية، تؤكد جاهزية الجيش للتدخل العسكري الفوري"، مشيراً إلى أن "القانون الدولي يتيح لمصر التدخل العسكري لحماية مصالحها، واستفادت مصر من هذا البند في القانون عندما تدخلت في ليبيا عسكريا بعد ذبح عدد من المصريين هناك".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي لن يصمت لتركيا هذه المرة، خاصة أن تهديدات تركيا تطال ثلاث دول أوروبية، إيطاليا، قبرص، اليونان"، مؤكداً أن "التدريبات التي تجريها القوات البحرية المصرية على درجة عالية من الاحترافية ويجري فيها استخدام دقيق للأسلحة الحديثة، لا سيما الغواصات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مصري سابق: القوات المصرية تستطيع التدخل العسكري وفقا للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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