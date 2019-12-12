حفتر يعلن بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب طرابلس

أعلن قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" المشير ​خليفة حفتر​، في كلمة له، عن "إطلاق معركة حاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية ​طرابلس​ وبدء التقدم نحو قلبها"، مشيراً الى ان "​الجيش الليبي​ منتصر لا محالة"، داعيا "الميليشيات لإلقاء ​السلاح​، والجيش الليبي لمراعاة حرمة المدنيين، والالتزام بقواعد الاشتباك".

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