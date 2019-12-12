الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على مديرية المحفد وطرد الانتقالي

أعلن ​الجيش اليمني​ عن "استعادة قواته السيطرة على مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي البلاد، وطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من ​الإمارات​"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش داهمت صباح الخميس عددا من المواقع التي كان يتحصن بها عناصر وصفها بـ"التخريبية" تابعة للمجلس الانتقالي".

ولفت إلى أن "​مداهمة​ المواقع يأتي عقب تنفيذ تلك العناصر أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش ضبطت خلال المداهمة عدد من تلك العناصر "التخريبية"، مبيناً أن "قوات الجيش تعرضت خلال الأيام الماضية، لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازات متكررة من قبل مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي".

وأوضح أن "محاولة الاعتداء تهدف لعرقلة وصول ​اللواء​ الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض".