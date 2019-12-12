أكد قائد مقر التطور والعمران التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد عظيم ابراهيم زادة ان "العدو فشل في كل الفتن التي اثارها، وذلك بفضل تدبير قائد الثورة"، مشيراً إلى أنه "تم التخطيط للعديد من الفتن لحد الآن من اجل الاطاحة بالنظام، الا ان العدو فشل في جميع هذه المخططات".
ولفت إلى أن "فتن العدو مستمرة، والهدف من الفتن هو إثارة الشقاق والشرخ داخل النظام"، مشددا على ان "هذه الايام هي ايام الاتحاد وعلينا ان نعقد بيعة الولاية"، مشيراً إلى أن "هدف العدو من الفتنة الاخيرة تمثل في إثارة الشقاق والفرقة داخل النظام، ولكن بتدبير من قائد الثورة تم حفظ النظام".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالحرس الثوري الايراني: أخمدنا الفتنة بتدبير قائد الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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