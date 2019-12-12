شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سوهاج : وزارة الشباب تدعم ثلاثة أندية رياضية بطهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا في محافظة سوهاج، على موافقة د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية بثلاث نوادى رياضية بدائرة طهطا دعما ماليا قدرة 140 الف جنية وذلك بهدف استمرار هذه النوادى الشبابية في تقديم خدماتها لشباب مدينة طهطا وقراها.

وشمل الدعم نادى طهطا الرياضى بمبلغ مالى قيمتة مائة الف جنية و دعم كل من نادى شطورة الرياضى و نادى الهلال الرياضى بمبلغ 40 الف جنية بمعدل 20 الف لكل نادى .

وقال "سالم" إن اهتمامه بدعم وتعزيز دور مراكز و نوادى الشباب يأتي لما لهذه المؤسسات من دور تنموي، بالإضافة إلى تشجيع ورعاية الموهوبين، وتشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب .

الجدير بالذكر أن النائب مصطفى سالم كان قد حصل على موافقة سابقة من وزير الشباب و الرياضة بدعم 18 مركز شباب بدائرة طهطا بمبلغ 180 الف جنية بواقع 10 الاف لكل مركز للمساهمة فى الانشطة والخدمات المجتمعية التى تقدمها هذه المراكز للمجتمع المحيط وللشباب