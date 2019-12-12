شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة حلوان تتقدم بسؤال حول تكلفة تطوير متحف الشمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بسؤال إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بشأن تكلفة تطوير متحف الشمع فى حلوان.

وقال النائبة حسب بيان صحفى ، إنه عملاً بحكم المادة 129 من الدستور ، و المادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالسؤال بشأن ماهى البنود التفصيلية وتكلفتها التقديرية التى وضعتها وزارة الثقافة لكى يصبح تكلفه تطوير متحف الشمع ٦٨٠ مليون جنيه والمقام على مساحة ٣٥٠م ومكون من طابق واحد ويلحق به حديقه فدان تقريبا.

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وتساءلت: هل هذا المبلغ لتطوير مبنى مكون من طابق لا يتجاوز ال٤٠٠م ام لجعل التماثيل "تنطق"؟؟