مغاربة ذا فويس.. 3 أصوات تقترب من اللقب.. هل تشكل قاعدة “الحسم للجمهور” عائقا أمامها؟

ينافس 3 مغاربة على لقب برنامج “ذا فويس” للغناء في نسخته الحالية، بعدما أقنعوا لجنة التحكيم، منذ بداية مشوارهم في البرنامج، حتى مرحلة نصف النهائي، التي أصبحت فيها كلمة الحسم للجمهور عبر التصويت.
وبلغ مرحلة نصف النهائي من البرنامج العربي، مراد الأسمر من فريق الفنانة سميرة سعيد، ورباب ناجد من فريق أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.
ويطرح وصول 3 أسماء مغربية إلى نصف النهائي، فرضية اقتراب اللقب من أحدهم، باعتبار أنهم ينافسون في فرق مختلفة، ما يتيح إمكانية وصلوهم جميعهم إلى نهائي البرنامج، لكن هناك فرضية أخرى ليست في صالحهم، إذ إن تصويت الجمهور المغربي يمكن أن يتشتت بينهم، وهو ما سيضعف حظ كل واحد منهم في عملية التصويت .
ومباشرة بعد إعلان بداية التصويت للمشتركين، انخرط عدد من الفنانين المغاربة، دنيا باطمة، وحاتم عمور، وآخرون، في حملة لدعم مغاربة “ذا فويس”، وحث الجمهور على التصويت لهم من أجل أن يكون اللقب لصالح واحد منهم.
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