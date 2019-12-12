طنجة.. مصرع شخص وإصابة آخر بعد اصطدامهما بـ”بيكوب” لنقل الدجاج – فيديو

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، في طنجة، وأصيب سائق بجروح خطيرة، إثر اصطدام دراجة “تريبورتور” بـ”بيكوب” لنقل الدجاج الحي على مستوى طريق مرقالة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سائق “التريبورتور” كان يسير بسرعة فائقة، إذ حاول تجاوز سيارة، قبل أن يرتطم بها، وينقلب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، فيما توفي صديقة، الذي كان رفقته، على الفور.
وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، ونقلت الشخص المصاب إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار.
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