بوريطة: ناقشت مع وزير الخارجية التركي رفع بعض العقبات الخاصة بالأمور التجارية

بعد الجدل، الذي أثير حول عزم المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، خرج وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ليؤكد أنه ناقش مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، “كيفية تطوير الشراكة، ورفع بعض العقبات الخاصة بالأمور التجارية، التي تخلق بعض المشاكل على مستوى الشراكة بين البلدين”.
الوزيران، بوريطة، وتشاووش أوغلو، عقدا، بعد زوال اليوم، ندوة صحافية، على هامش الاحتفال بخمسينية تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي وجهت، صباح اليوم، رسالة ملكية إلى المشاركين فيها.
وقال بوريطة، في الندوة الصحافية، إن “اللقاء مع أوغلو، تم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والمحادثات همت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التشاور، وتبادل وجهات النظر، في إطار تقييم الأوضاع حول عدد من المناطق في إفريقيا، ومناطق أخرى”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “الاجتماع تم في إطار الاحترام المتبادل، والصراحة، وفي إطار إيجاد حلول لمختلف القضايا، التي تهم الشراكة بين البلدين”.
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