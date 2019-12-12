شكرا لقرائتكم خبر عن «حفتر» يعلن بدء التقدم نحو طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ، مساء اليوم الخميس، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس ، ودعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.

وأكد "حفتر"، في كلمة له، أن الجيش الليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح، كما دعا الجيش الليبي لمراعاة حرمة المدنيين.