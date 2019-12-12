شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المجاعة تهدد 5.5 مليون شخص في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن المجاعة تهدد حياة ما يصل إلى 5.5 مليون شخص في جنوب السودان، حيث دمرت نوبات الجفاف والفيضانات المحاصيل والماشية، مما أدى إلى تفاقم "عدم الاستقرار السياسي الشديد".

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يحتاج إلى 270 مليون دولار بشكل عاجل لتوفير الغذاء لسكان جنوب السودان في النصف الأول من عام 2020 لتجنب مجاعة جماعية في أحدث دولة في العالم.

وأضاف "نحتاج إلى توزيع الطعام مسبقا في جميع أنحاء البلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن الوصول إلى العديد من المناطق النائية سيكون مستحيلا بعد حلول موسم الأمطار.

وقال ماثيو هولينجورث مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان "كل العوامل مهيأة لحدوث مجاعة في عام 2020 ما لم نتخذ إجراء فوريا لتوسيع توزيع الغذاء في المناطق المتضررة من الفيضانات وغيرها من المناطق المتأثرة بفقدان الغذاء".