شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ناخب صوتوا في انتخابات الرئاسة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الخميس بالجزائر، إلى 43ر20 بالمئة عند الساعة الثالثة عصرا.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن نحو خمسة ملايين شخص من أصل 5ر24 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في هذا الاقتراع الرئاسي الذي يستمر حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

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وكشف شرفي، في مداخلة له على التلفزيون الحكومي، أن 17 ولاية من مجموع 48، تجاوزت بها نسبة المشاركة 25 بالمائة.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 92ر7 بالمائة بعد ثلاث ساعات من انطلاق عملية التصويت.

وذكرت مصادر محلية أن سلطة الانتخابات قررت تعليق المسار الانتخابي بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بسبب احتجاجات السكان.