إيران: اعتقال 135 شخصا بتهمة ممارسة 'عبادة الشيطان'

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس، عن اعتقال 135 شخصا في مقاطعة دماوند شرق العاصمة طهران بتهمة ممارسة طقوس "عبادة الشيطان".
وقال المدعي العام لمقاطعة دماوند، إبراهيم بسابي، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه، وفقا لتقارير أمنية، فقد تم اعتقال 135 شابة وشابا، في مقاطعة دماوند "يرتدون رموزا شيطانية". وأضاف أن 7 منهم محتجزون حاليا، في حين تم إطلاق سراح الباقين بكفالة.
وأشار بسابي إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم كانت بحوزتهم مخدرات وسكاكين، إلى جانب قيامهم بأنشطة غير قانونية مثل الوشم.
وذكر بسابي أن التحقيق جار في القضية، داعيا المواطنين إلى إبلاغ أجهزة الأمن "بالأطراف والأحزاب المشبوهة".
وأشار بسابي إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم كانت بحوزتهم مخدرات وسكاكين، إلى جانب قيامهم بأنشطة غير قانونية مثل الوشم.
وذكر بسابي أن التحقيق جار في القضية، داعيا المواطنين إلى إبلاغ أجهزة الأمن "بالأطراف والأحزاب المشبوهة".
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