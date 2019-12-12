وقوع إصابات بصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنيه قرب مبنى محافظة كربلاء

أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع إصابات نتيجة تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنيه قرب مبنى محافظة كربلاء. وقال المصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الصدامات تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمنيه قرب مبنى محافظة كربلاء". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "هناك حالات إصابات من الطرفين".

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