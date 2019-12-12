2019-12-12 | 19:22
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يتوجه فريق القوة الجوية بكرة القدم إلى الجزائر يوم غد الجمعة استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر والتي ستقام يوم الإثنين المقبل ضمن إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال.
فيما أكد المدرب المساعد لؤي صلاح أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا كثيرا من هذا المعسكر وذلك من خلال الأجواء القريبة على الجزائر فضلا عن الوقوف على جاهزية اللاعبين والتشكيلة المثالية التي تمثل الصقور في اللقاء الحاسم أمام مولودية الجزائر.
وأشار صلاح إلى أن الجميع مصصم على الخروج بنتيجة ايجابية والتواجد في دور الثمانية على الرغم من قوة الفريق الجزائري.
يذكر أن مباراة الاياب بين الفريقين ستقام يوم الاثنين المقبل الموافق السادس عشر من الشهر الجاري،علما ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف والتي اقيمت في مدينة اربيل.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الصقور تطير إلى الجزائر تحضيراً لملاقاة مولودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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