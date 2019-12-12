غداً.. الصقور تطير إلى الجزائر تحضيراً لملاقاة مولودية

ودخل الصقور بمعسكر تدريبي في تونس لمدة خمسة أيام خاض من خلاله مباراتين وديتين تمكن فيها من التغلب على الوادي الإفريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،فيما فاز اليوم على بن عروس التونسي برباعية نظيفة سجلت الأهداف عن طريق ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم ماجد وعلي حصني.فيما أكد المدرب المساعد لؤي صلاح أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا كثيرا من هذا المعسكر وذلك من خلال الأجواء القريبة على الجزائر فضلا عن الوقوف على جاهزية اللاعبين والتشكيلة المثالية التي تمثل الصقور في اللقاء الحاسم أمام مولودية الجزائر.

وأشار صلاح إلى أن الجميع مصصم على الخروج بنتيجة ايجابية والتواجد في دور الثمانية على الرغم من قوة الفريق الجزائري.

يذكر أن مباراة الاياب بين الفريقين ستقام يوم الاثنين المقبل الموافق السادس عشر من الشهر الجاري،علما ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف والتي اقيمت في مدينة اربيل.

