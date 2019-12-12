اصابة مدني بانفجار عبوة مثبتة اسفل عجلته شمالي بغداد

افاد مصدر امني، مساء الخميس، باصابة مدني جراء انفجار عبوة لاصقة مثبتة اسفل عجلته شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة لاصقة مثبتة اسفل عجلة مدنية على طريق محمد القاسم السريع، بالقرب من منطقة الصليخ، شمالي بغداد، انفجرت مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة سائق العجلة بجروح مختلفة نقل على اثرها الى المستشفى.



وأضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.



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