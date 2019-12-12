صالح العراقي: تسليمكم لفاعلي جريمة الخلاني نصر لكم

علق "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على منشور لاحد الاشخاص بشأن حادثة الوثبة، فيما اكد أن تسليمكم الفاعلين لهو نصر لكم.
ونشرت صفحة "صالح محمد العراقي" تعليقاً لأحد الأشخاص جاء فيه: "صمتوا على حفلات القتل الجماعي الذي تعرض له المتظاهرين في كل البلد، وصرخوا فجأة اليوم على حادثة مستنكرة ولاتمثل الا مرتكبيها".
وعلق العراقي على ذلك قائلاً: "لم ولن نسكت على الاعتداء على المتظاهرين، لكن ما يصدر منكم وان صغُر فهو يسيء لسمعتكم وما حدث اليوم لجريمة كبيرة"، مؤكدا أن "حسب علمي فأن تسليمكم الفاعلين لهو نصر لكم".
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