صالح العراقي: تسليمكم لفاعلي جريمة الخلاني نصر لكم

ونشرت صفحة "صالح محمد العراقي" تعليقاً لأحد الأشخاص جاء فيه: "صمتوا على حفلات القتل الجماعي الذي تعرض له المتظاهرين في كل البلد، وصرخوا فجأة اليوم على حادثة مستنكرة ولاتمثل الا مرتكبيها".

وعلق العراقي على ذلك قائلاً: "لم ولن نسكت على الاعتداء على المتظاهرين، لكن ما يصدر منكم وان صغُر فهو يسيء لسمعتكم وما حدث اليوم لجريمة كبيرة"، مؤكدا أن "حسب علمي فأن تسليمكم الفاعلين لهو نصر لكم".