انفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين شرقي بغداد

افاد مصدر امني، مساء الخميس، باصابة مدنيين اثنين نتيجة انفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن انفجارا مزدوجا بعبوتين ناسفتين ضمن منطقة البلديات، شرقي بغداد وقع، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على ىمنطقة الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث.
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