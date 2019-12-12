ودياً.. القوة الجوية يهزم علي بن عروس التونسي برباعية

وتناوب على تسجيل الرباعية كل من ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم ماجد وعلي حصني، ليحقق الصقور فوزه الثاني في معسكره بتونس.

وكان القوة الجوية قد تغلب على الوادي الافريقي التونسي 3-2، امس الاول في اولى مبارياته بالمعسكر.



وسيواجه الصقور مولودية الجزائر ضمن اياب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال في السادس عشر من شهر كانون الاول الجاري.