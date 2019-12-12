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الاولمبي يغادر الى تايلند قبل 9 ايام من انطلاق نهائيات آسيا

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2019-12-12 | 18:39

الاولمبي يغادر الى تايلند قبل 9 ايام من انطلاق نهائيات آسيا

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يواصل المنتخب الاولمبي استعداداته في معسكره اللتدريبي بالامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند 2020.
الاولمبي دخل المعسكر منذ ثلاثة ايام، حيث اعلن المدرب عبد الغني شهد عن قائمة اولية ضمت 33 لاعباً، يتم تقليصها فيما بعد الى 23 قبيل انطلاق البطولة.

وسيتوجه الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل الاعتياد على اجواء البطولة.

 

والتحق ثلاثي المنتخب الوطني ونادي الزوراء علاء عباس ومحمد رضا ومصطفى محمد بتشكيلة الاولمبي مساء اليوم الخميس.


يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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