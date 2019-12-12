الاولمبي يغادر الى تايلند قبل 9 ايام من انطلاق نهائيات آسيا

الاولمبي دخل المعسكر منذ ثلاثة ايام، حيث اعلن المدرب عبد الغني شهد عن قائمة اولية ضمت 33 لاعباً، يتم تقليصها فيما بعد الى 23 قبيل انطلاق البطولة.

وسيتوجه الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل الاعتياد على اجواء البطولة.