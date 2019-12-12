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2019-12-12 | 18:39
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وسيتوجه الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل الاعتياد على اجواء البطولة.
والتحق ثلاثي المنتخب الوطني ونادي الزوراء علاء عباس ومحمد رضا ومصطفى محمد بتشكيلة الاولمبي مساء اليوم الخميس.
يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الاولمبي يغادر الى تايلند قبل 9 ايام من انطلاق نهائيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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