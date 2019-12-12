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ثنائي القاع في قطر يتنافسان على خطف نجم دفاع اسود الرافدين

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2019-12-12 | 18:14

ثنائي القاع في قطر يتنافسان على خطف نجم دفاع اسود الرافدين

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يستحوذ لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي القوة الجوية، احمد ابراهيم، على اهتمام فريقين قطريين تمهيداً لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة.
ابراهيم وقع لصفوف القوة الجوية في الميركتو الصيفي الماضي، قادماً من صفوف العربي القطري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "المدافع احمد ابراهيم يستحوذ على اهتمام فريقي ام صلال والشحانية تمهيداً لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة".


واوضح أن "ام صلال هو الاقرب لضم ابراهيم، بعدما تواصلت مع اللاعب، عقب نهاية كأس الخليج في قطر".

ويبدو ان ابراهيم متشوق للعودة الى قطر مجدداً، خاصة بعد توقف مباريات الدوري الممتاز بسبب التظاهرات والاحداث التي تشهدها البلاد.

ويحتل ام صلال المركز الـ11 قبل الاخير في وري نجوم قطر برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل الحانية الترتيب برصيد 4 نقاط.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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