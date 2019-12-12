ثنائي القاع في قطر يتنافسان على خطف نجم دفاع اسود الرافدين

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2019-12-12 | 18:14
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وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "المدافع احمد ابراهيم يستحوذ على اهتمام فريقي ام صلال والشحانية تمهيداً لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة".
واوضح أن "ام صلال هو الاقرب لضم ابراهيم، بعدما تواصلت مع اللاعب، عقب نهاية كأس الخليج في قطر".
ويبدو ان ابراهيم متشوق للعودة الى قطر مجدداً، خاصة بعد توقف مباريات الدوري الممتاز بسبب التظاهرات والاحداث التي تشهدها البلاد.
ويحتل ام صلال المركز الـ11 قبل الاخير في وري نجوم قطر برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل الحانية الترتيب برصيد 4 نقاط.
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