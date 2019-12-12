الدفاع الأمريكية: لا نزال نشعر بقلق إزاء هجوم تركيا على شمال شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا.

وأضاف هوفمان، في تصريحات له، أن العملية العسكرية بشمال شرقي سوريا فاقمت الأوضاع هناك.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرق الفرات (شمال شرقي سوريا)، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمال سوريا وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة، لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.