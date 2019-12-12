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غامبيا تندد ب"صمت" اونغ سان سو تشي عما تعرض له الروهينغا

نددت غامبيا الخميس امام محكمة العدل الدولية ب"صمت" اونغ سان سو تشي حيال ما تعرضت له اقلية الروهينغا المسلمة، وذلك غداة رفض الزعيمة البورمية اتهامات الابادة.

وتتهم غامبيا، بدعم من 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الاسلامي، بورما بانتهاك ميثاق الحماية من جريمة الابادة وتطالب محكمة العدل بان تتخذ اجراءات عاجلة لحماية الروهينغا.

وقال احد محامي غامبيا فيليب ساندز ان "صمتك اكثر تعبيرا من كلماتك"، في اشارة الى تصريحات سو تشي الاربعاء، علما انها تترأس شخصيا الوفد البورمي امام المحكمة في لاهاي.

ومنذ آب/اغسطس 2017، لجأ نحو 740 الفا من الروهينغا الى بنغلادش هربا من تجاوزات الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلحة.

واكد محامو غامبيا أن حجج سو تشي لجهة ان الجيش البورمي استهدف ناشطين، تتجاهل الاتهامات بارتكاب جرائم جماعية وعمليات اغتصاب وطرد قسري.

واضاف ساندز ان "كلمة +اغتصاب+ لم تتلفظ بها مرة واحدة ممثلة" بورما، اي سو تشي.

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والاربعاء، رفضت سو تشي بشدة اتهامات غامبيا بان الجيش البورمي تحرك "بنية ارتكاب ابادة" بحق الروهينغا.

وقال محام آخر لغامبيا هو بول ريشلر "ليس هناك دليل واحد على ان عمليات التطهير التي قامت بها القوات المسلحة البورمية كانت تستهدف ارهابيين وليس السكان من الروهينغا".

واوضح أن بين القتلى "اطفالا ضربوا حتى الموت او انتزعوا من احضان امهاتهم والقوا في البحيرات قبل ان يغرقوا. كم من هؤلاء كان ارهابيا؟".

واضاف أمام القضاة أن "نزاعا مسلحا لا يمكن ان يكون ابدا عذرا لارتكاب ابادة".

وستدلي سو تشي بتصريحات ختامية في وقت لاحق بعد ظهر الخميس.

ولن تتخذ محكمة العدل قرارا في شان طلب اتخاذ اجراءات طارئة قبل اشهر.