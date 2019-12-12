انت الان تتابع السيطرة على حريق حاملة الطائرات الروسية الوحيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت وكالات أنباء روسية يوم الخميس نقلا عن الأسطول الشمالي أن الحريق الذي شب في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الأدميرال كوزنيتسوف، أصبح تحت السيطرة.
وأضافت الوكالات أن عشرة أشخاص، كانوا على متن الحاملة عندما شب الحريق، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.
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