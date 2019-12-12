مقتل 7 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي بتفجير مفخخة شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 7 عناصر من "الحشد الشعبي" جراء انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب: "إرهابي انتحاري يستهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى استشهاد سبعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي وجرح 3 آخرين منهم".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم "سرايا السلام" في قاطع عمليات سامراء، صفاء التميمي، أن انتحاريا قاد سيارة مفخخة استهدف، مساء اليوم، المرابطين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي فوج ذي قار، ما أسفر عن مقتل 7 سبعة من عناصر اللواء الثاني وجميعهم من أهالي مدينة الناصرية.

وذكر التميمي أن الهجمات الإرهابية لـ "عصابات داعش" ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتصدى لها "بكل بسالة".