عاجل.. باسيل: لا نشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، أن باب الحل واضح وهو تشكيل حكومة إنقاذ، حكومة فاعلة، حكومة أخصائيين رئيسها وأعضاؤها من أصحاب الكفاءة والجدارة والكف النظيف.

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وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي"، قال جبران باسيل: "لا نشارك ولا نحرّض ولكن نقوم بمعارضة قوية وبناءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة، لا نشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة ولا نطلب ولا نضغط على أحد لعدم السير بها، وللشركاء الحريصين على وجودنا اقتناعاً منهم أنّ الحكومة من دوننا تفقد التوازن الوطني ولا تشكل أصلاً، فلنعد إلى طرحنا الأساسي الذي تم رفضه وليعد الأفرقاء النظر بموقفهم".

ولفت باسيل إلى أن "الحريري إذا أصر على معادلة أنا أو لا أحد وأصر الثنائي على معادلة حكومة تكنو سياسية فنحن كتيار وطني الحر لا يهمنا المشاركة بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل، نحن لا نهرب من المسؤولية ولكن نحملها عندما نكون مقتنعين بها". وأشار إلى أن التجربة أكدت أنه لا يستطيع أحد إلغاء أحد، الآن ليس وقت تصفية حسابات ، القول أنه لا يقبل إلا بوزراء تكنوقراط كأنه يقول أنه هو الوحيد غير مسؤول عن الانهيار والفساد".

ورأى باسيل أن:"حكومة اختصاصين من رأس الحكومة وحتى أعضائها وإما سياسيين من رأس الحكومة إلى أعضائها، الميثاقية ثابتة وأولويتنا منع الانهيار"، مضيفاً "إذا أصر الحريري على "أنا أو لا أحد" وأصرّ حزب الله وأمل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، نحن كتيّار وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، مع ترك الحريّة لمن يريد من الحلفاء، لا يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً".